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بعد العثور على أشلاء بشرية داخل حقيبة في بيروت… هذا ما تم كشفه

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 11:46 مساءً

الحقيبة عند مدخل البنك

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بعدما عثر اليوم السبت، على حقيبة أمام بنك “لبنان والمهجر” في شارع الاستقلال في بيروت، تحتوي على أشلاء بشرية، تبين أن الجثة تعود لعاملة من الجالية الأثيوبية، وعثر داخل الحقيبة على يديها ورجليها مقطعة.

وكتبت منظمة “حركة مناهضة العنصرية” اللبنانية: “امرأة اثيوبية تضاف اليوم إلى جرائم قتل العاملات المهاجرات في لبنان”.

وأضافت: “منذ أبريل 2020، وقعت 14 جريمة مماثلة وهذا فقط عدد الحالات التي تمّت تغطيتها إعلاميا. لا تزال الكثير من عاملات المنازل المهاجرات تعاني خلف الأبواب المغلقة من قبل الكفلاء”.

ولا تزال السلطات تحقق في الجريمة البشعة التي شهدتها بيروت السبت.

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