بعد الغارات العنيفة.. عون: ما يجري ليس مجرد خرق عابر وإسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت، ليل اليوم، عدداً من بلدات الجنوب وطاولت منشآت مدنية وبنى إنتاجية، مؤكداً أن ما يجري ليس مجرد خرق عابر، بل جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها إسرائيل.

وقال عون إن “العدوان الإسرائيلي المتكرّر يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية، وعرقلة عملية التعافي الاقتصادي، واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة”.

واعتبر أن هذا السلوك التصعيدي يشكّل “خرقًا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024″، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي.

وختم بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدًا لهذه الانتهاكات المدانة ويضمن حماية المدنيين ووحدة وسيادة الأراضي اللبنانية.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا عنيفا مساء اليوم مستهدفا مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.

فقد شنت المقاتلات الحربية المعادية قرابة التاسعة من مساء اليوم غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا.

والقت الطائرات المغيرة عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضا غير مسبوق بالغارات أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة ايضا.

كما وأحدث انفجار الصواريخ دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية واحدث ارتجاجات اثارت اجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.