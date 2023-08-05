بعد الغضب الكويتي.. وزير الاقتصاد يتراجع عن زلته: "مش قصدي"!

أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مؤتمر صحافي، انه “قصد من خلال استعمال مقولة “بشخطة قلم” وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والاليات الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل دولة الكويت او من قبل لبنان”.

وتمنى سلام من البرلمان الكويتي ان يقبل هذا التوضيح، وقال: “كنت مرتاح الضمير في طلبي لبننة اناشد بلدا شقيقا لطالما وقف الى جانب لبنان، وانا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي خصوصا ان البنك الدولي صنف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لأنه لا يملك مخزونا استراتيجيا”.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف قد صرح في وقت سابق أن الكويت بلد مؤسسات وأموال الشعب الكويتي لا تدار “بجرة قلم”.

وقال المضف: “علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي”. وأضاف: “على الخارجية الكويتية فوراً توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصّر إن وُجد”.

كما علّق النائب في مجلس الأمة سعود العصفور على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني وقال: “لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بـ “شخطة قلم” تقدّمْنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية”.

أما النائب في مجلس الأمة جراح الفوزان فأكد أن “ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح وردّ عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يُعتبر تجاوزاً على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)”، مضيفاً: “سندعم تشريعاً قانونياً يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسوف أوجّه يوم الأحد أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل وتصريحات الوزير اللبناني”.