بعد الفحوص المخبرية.. إليكم لائحة بمواد معقمة غير مطابقة للمواصفات

نتيجة الفحوص المخبرية، التي أجريت في معهد البحوث الصناعية على عشر عينات من المعقمات والمنظفات، المصنعة أو المركبة محلياً، أخذتها وزارة الصناعة بطريقة عشوائية، تمثل عشر علامات تجارية، تبين أن سبعاً منها مطابقة للمواصفات، ومأخوذة من:

صيدلية خوري في القريّة (جنوب لبنان)، أوبتيمال ميدكس Optimal Medics، ساداباك Sadapack في الجية، سانيتا Sanita Persona، ساغا كونسبت Saga Concept في الفنار، ستيريتيك هاند راب Steritech Hand Rub 75 yellow وستيريتيك ساني جل Steritech Sani Gel في صيدا.

كما تبين عدم مطابقة ثلاث عينات مأخوذة من: ميدي ستار Miracle Medi Star، وx5 Hand Gel (مجهول العنوان)، وAlco plus مجهول العنوان.

وتوجهت وزارة الصناعة إلى المواطنين لأخذ العلم وعدم شراء المنتجات غير المطابقة للمواصفات حيثما كانت، حفاظاً على سلامتهم، ودعتهم إلى عدم شراء أي منتج مجهول المصدر والمرجعية من مراكز البيع أو مصادر أخرى غير موثوقة.

وستستكمل الوزارة مع الإدارات والأجهزة المعنية، ولاسيما مع معهد البحوث الصناعية المجهز بالمختبرات الحديثة، ويقوم بالفحوص وفق آخر التقنيات العلمية، أعمال مراقبة الأسواق ومدى مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات، على أن تعمل على سحب المنتجات غير المطابقة وتغريم المخالفين، مصنعين وتجاراً ومراكز بيع.

وتعهدت الوزارة استكمال إجراءاتها القانونية والفنية والمخبرية وإعلام المواطنين بالنتائج، بالموازاة مع اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها قانوناً، طالبة إلى جميع المصنعين اللبنانيين التزام المواصفات في جميع عمليات التصنيع قاطبة، لاسيما ما يتعلق منها بالسلامة العامة في الوضع الدقيق الذي يعيشه لبنان والعالم، مثنية على الصناعيين الملتزمين انتاجياً ووطنياً.