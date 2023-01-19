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بعد الكشف عن "اجتماعات مفتوحة" في البرلمان.. بو صعب يوضح!

منذ 7 دقائق
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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ردّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على ما أعلنه النائب نعمة افرام عبر برنامج “صار الوقت” على mtv، عن أنّه سيقوم عند الساعة 12 ونصف من يوم غد، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بفتح أبواب المجلس أمام اجتماعات مفتوحة لتقريب وجهات النظر.

بو صعب قال: “ما قاله الأستاذ نعمة عن اتفاق مبدئي على الاجتماع مع النواب يوم غد صحيح، ولكن الهدف منه كان لاستكمال النقاش الذي أجريناه اليوم لأكثر من ساعة مع الزميلين ملحم خلف ونجاة صليبا من أجل النقاش باقتراحات عملية قد تكون خطوة للخروج من الأزمة، يمكننا أن ننقلها لبرّي الذي كنت معه على تواصل دائم بعد الجلسة، وأطلعته على هذه الخطوة، وأعطى أيضاً توجيهاته لتأمين إقامة النواب داخل المبنى مع تأمين الدخول والخروج خلال الليل”.

بو صعب أضاف: “لكن بسبب بعض المزايدات التي حوّرت أهداف اللقاء غداً الى لقاء من أجل الانضمام الى الاعتصام، بعثت برسالة للزميل خلف واعتذرت عن عدم الحضور بالتوقيت الذي اتفقنا عليه غداً، وسنتفق على لقاء آخر بعد تصويب الهدف من هكذا نقاش”.

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