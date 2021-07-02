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بعد الكهرباء.. هل هناك تقنين في خدمات الإنترنت؟

2 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 8:13 مساءً
أوجيرو

أوجيرو

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اعتبر مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أن “الوضع متعب جدًا في أوجيرو، فمولدات الكهرباء أُنهكت لتعوّض النقص في إنقطاع التيار الكهربائي، ورواتب الموظفين فقدت قيمتها كباقي الموظفين في لبنان، وإستمرار هذا الواقع يُنبئ بحدوث المزيد من المشاكل في المستقبل”.

وذكّر كريدية في مقابلة بأن “أوجيرو هي “مشغّل” للهاتف وليست شركة كهرباء، ومن المفترض أن تعتمد على كهرباء الدولة، وهي تستمر بالعمل بفضل المولدات، لكننا أصبحنا مظطرين في كثير من الأحيان أن نوقف بعضها عن الخدمة لمدة من الوقت من أجل صيانتها”.

وقال: “طالما أن الإعتمادات متوفرة لتأمين المازوت، سنستمر بالعمل من خلال طاقاتنا الذاتية في شركة أوجيرو”، مستبعداً فكرة وجود ما يُسمّى “تقنين إنترنت”، لأن الإنترنت إما يكون موجودًا أو لا يكون، إلا اذا اردنا اعتبار أن إنقطاع الإنترنت في بعض المناطق لمدة ساعة او ساعتين هو تقنين”.

وعن موضوع إنهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام وهيئة أوجيرو، علّق كريدية قائلًا: “”باي باي يا حلوين”، المعاشات مؤمنة لموظفينا حتى الآن، لكن القدرة الشرائية لكل موظفي القطاع العام في لبنان إنهارت”.

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