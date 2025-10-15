الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اللغط حول عمل سفارة لبنان في أوتاوا… وزارة الخارجية تصدر توضيحًا رسميًا

منذ 59 دقيقة
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

A A A
طباعة المقال

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا جاء فيه:

نشرت صحيفة ” الأخبار ” في عددها الصادر اليوم مقالًا تناول عمل سفارة لبنان في أوتاوا، وتضمّن العديد من المغالطات، ويهمّ وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي: إنّ ما ورد في المقال حول أداء الموظفين والعاملين في سفارة لبنان في أوتاوا عارٍ من الصحة وينطوي على معلومات غير دقيقة. وتشهد الجالية اللبنانية في كندا على مهنية البعثة اللبنانية وحِرصها الدائم على متابعة جميع الخدمات القنصلية وسائر الشؤون المتصلة بأبناء الجالية. كما يهمّ الوزارة التأكيد أنّ السفير الجديد بشير طوق، لم يلتحق بعد بمركز عمله في أوتاوا، ولا يزال يمارس مهامه الرسمية في مركزه الحالي إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة. وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين حرصها الدائم على قيام البعثات اللبنانية بمهامها الموكلة إليها في خدمة أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، وأنّ سفراءها ودبلوماسييها ملتزمون بأعلى معايير المهنية والمسؤولية الوطنية. وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام توخّي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الاخبار المنافية للواقع ذات الخلفيات المكشوفة، احترامًا للحقيقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية يوسف رجي وسفير سلطنة عمان أحمد السعيدي
    رجي والسعيدي يبحثان تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العمانية
    الطقس ـ تعبيرية
    أجواء خريفية وطقس مستقر يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة
    حيدر يوقّع اتفاقية مع "جسور" لتنظيم استقدام العمالة اللبنانية إلى قطر

    الأكثر قراءة

    وزير الزراعة نزار هاني
    وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
    استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
    بلدية تنورين
    بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا