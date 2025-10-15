بعد اللغط حول عمل سفارة لبنان في أوتاوا… وزارة الخارجية تصدر توضيحًا رسميًا

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا جاء فيه:

نشرت صحيفة ” الأخبار ” في عددها الصادر اليوم مقالًا تناول عمل سفارة لبنان في أوتاوا، وتضمّن العديد من المغالطات، ويهمّ وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي: إنّ ما ورد في المقال حول أداء الموظفين والعاملين في سفارة لبنان في أوتاوا عارٍ من الصحة وينطوي على معلومات غير دقيقة. وتشهد الجالية اللبنانية في كندا على مهنية البعثة اللبنانية وحِرصها الدائم على متابعة جميع الخدمات القنصلية وسائر الشؤون المتصلة بأبناء الجالية. كما يهمّ الوزارة التأكيد أنّ السفير الجديد بشير طوق، لم يلتحق بعد بمركز عمله في أوتاوا، ولا يزال يمارس مهامه الرسمية في مركزه الحالي إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة. وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين حرصها الدائم على قيام البعثات اللبنانية بمهامها الموكلة إليها في خدمة أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، وأنّ سفراءها ودبلوماسييها ملتزمون بأعلى معايير المهنية والمسؤولية الوطنية. وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام توخّي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الاخبار المنافية للواقع ذات الخلفيات المكشوفة، احترامًا للحقيقة.