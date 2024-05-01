بعد المرفأ.. "التلحيم" يتسبب بحادثة مطعم بيروت

كشفت مراجع تابعة لفوج إطفاء بيروت لـ”الأخبار”، أنّ التحقيقات الأوليّة أشارت إلى أن حادثة احتراق مطعم “Pizza Secrets” وقعت أثناء قيام عمال بتلحيم مواسير الغاز، ما أدّى إلى اندلاع الحريق ودفع بالعمّال الذين كانوا موجودين في المحل إلى الهروب نحو غرفة داخلية بدل الهروب إلى الخارج. \

وبعد اشتداد الحريق حوصروا في الداخل، ولم تتمكّن فرق الدفاع المدني من إنقاذهم، فمات معظمهم اختناقاً.

هذا وتسبب انفجار قوارير غاز بأحد المطاعم في بناية غناجة – بشارة الخوري في إصابات خطيرة، و الانفجار وقع في منطقة تضم عدداً من الادارات الرسمية لا سيما مديرية الواردات في وزارة المالية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وأدّى الحريق الذي اندلع نتيجة الانفجار إلى تضرّر المطعم بشكل كامل، وأفيد عن إصابات بجروح خطيرة، جراء الإنفجار.