بعد المناشير.. تهديد إسرائيلي باستهداف "مقهى" في الخيام

أفادت مصادر محلية في بلدة الخيام جنوب لبنان أن البلدية تلقّت، مساء الخميس، إنذاراً مباشراً من الجيش الإسرائيلي بوجوب إخلاء مقهى “دي تي” الواقع في ساحة “السنتر” وسط البلدة، وذلك عقب تهديد باستهدافه.

وحلقت طائرات مسيرة في أجواء بلدتي عدلون وأنصارية على علو منخفض.

استهدفت مسيرة إسرائيلية بقنابل غرفة جاهزة في أطراف عيتا الشعب، من دون وقوع إصابات.

فيما حلق منطاد على خط الساحل فوق القاسمية في إتجاه الزهراني على علو منخفص.

وافيد بعد ظهر اليوم بسقوط درون معادية في الخيام.

كما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مسيرة معادية القت منشورات في بلدة الخيام ، كتب عليها: “هذه الشركات لا تزال تخدم لصالح “حزب الله” إنها تزعزع الامن وتعرضكم للخطر. لا فائدة من التعامل والعلاقات مع “حزب الله”.

وفي آخر المستجدات، افيد مساء اليوم عن تجمع شبان على متن دراجات ناريّة، تحت جسر المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، رفضاً لتسليم سلاح، وذلك عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة 5\9\2025 للاستماع الى خطة الجيش اللبناني بملف حصرية السلاح،

وجالت مسيرات كبيرة شوارع الضاحية الجنوبيّة، وحمل المُشاركون أعلام “حزب الله”، وصور الأمين العام حسن نصرالله.

توزايا، افادت مصادر أمنية للتلفزيون العربي انّ الجيش اللبناني رفع جهوزية واتخذ إجراءات أمنية إضافية تزامنا مع اجتماع الحكومة غدا.