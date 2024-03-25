بعد المنخفضات الجوية.. لبنان ينتظر كتل هوائية حارة قادمة من ليبيا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، حيث ترتفع خلال النهار درجات الحرارة لتلامس معدلاتها الموسمية وتبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بعد بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة حتى صباح يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن يتأثر تدريجا اعتبارا من يوم الأربعاء بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها ليبيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الخميس، تنحسر يوم الجمعة ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أذار في بيروت بين13 و22، في طرابلس بين 11 و20 وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية، تنشط الرياح أحيانا لتصل سرعتها الى 60كلم /س، يتكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1700 متر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحول خلال النهار الى قليل مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية وتبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

الأربعاء:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة أحيانا وظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال 5 درجات، تتكون طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، يتوقع تساقط أمطار متفرقة وموحلة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 45 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.(الوكالة الوطنية للإعلام)

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 60 و % 85 .

– حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 5,37 ساعة غروب الشمس: 17,5.