بعد المنخفض الجوّي.. الطقس إلى الاستقرار

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيًّا صباحا يتحوّل بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل، كما يستمرّ تكوّن الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمرّ تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الخميس حيث ينحسر تدريجًا ويتحوّل الى طقس مستقرّ.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًّا الى غائم احيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتنحسر مساء، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيًّا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل، كما يستمرّ تكوّن الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

السبت: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، ومن دون تعديل في الداخل. اما في مناطق البقاع الشرقي فيكون الطقس غائماً مع احتمال أمطار خفيفة في الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّا من دون تعديل في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب واﻷمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80% .

– حال البحر: معتدلا، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,05

– ساعة غروب الشمس: 16,38.