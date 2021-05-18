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بعد المواد الغذائية والمحروقات… أزمة الدواء تطرق باب المواطن

18 - مايو - 2021
الدواء

الدواء

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أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن السياسة الدوائية خاطئة في لبنان والسلطة لا تحاول حلّ المشكلة. وقال الأمين في حديث تلفزيوني: “واقع الصيدليات اليوم هو الحصول على قطعة بالشهر”.

بدوره، أوضح نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة أن فقدان الرؤية بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن الدعم هي السبب الاساسي لحالة الفوضى ومصرف لبنان غيّر آلية الدعم ما سبب بأزمة أكبر هذا الشهر.

وتعاني صيدليات لبنان من شح عشرات الأصناف من الأدوية في الفترة الأخيرة، في ظل غياب أي بدائل للكثير منها، مما ينذر بكارثة صحية وربما يهدد بإغلاق العديد من الصيدليات نهائياً.

وبسبب المماطلة التي اعتمدت من قبل الجهات الرسمية في اعتماد حلول بديلة عن آلية الدعم الحالية، وتقاعسها عن رسم خريطة واضحة لسوق الأدوية، فقد استفحلت أزمة الدواء مما فتح الأبواب أمام العقاقير المهربة أو المزورة.

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