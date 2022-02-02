بعد “النزلة”.. الدولار الأسود يعاود ارتفاعه

سجل دولار السوق السوداء اليوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً إذ تراوح ما بين الـ20850 ليرة لبنانية للشراء و20800 ليرة لبنانية للبيع. وقالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 إنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة دون أن تحدد سعرا للصرف.

وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019 من واحدة من أسوا أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدات دولية.

ورفض المصرف المركزي، والبنوك والنخبة السياسية، الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.

وأصدر البنك الدولي بيانًا صحفيًا الأسبوع الماضي، مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، والذي اتهم فيه “النخبة” بالتورط في كساد اقتصاد البلاد.

وقال البنك الدولي، إن كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد”، و”يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.