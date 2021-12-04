بعد الهبوط الكبير.. الدولار يعاود تحليقه

عاود دولار السوق السوداء اليوم السبت ارتفاعه بعد الهبوط الكبير الذي سجله في الأيام الماضية.‏

وسجل الدولار 23750 ليرة لبنانية للشراء و23700 ليرة لبنانية للبيع.‏

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار ‏الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.‏ ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.‏

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.‏ ويقدر البنك الدولي، أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل ‏الأزمة.‏

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.‏ في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة ‏للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية ‏فقط.‏