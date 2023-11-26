بعد الهزّة التي شعر بها سكان بيروت.. ماذا كشف طوني نمر؟

أوضح الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ “الهزة الأرضية مساء السبت بقوة 3.5 درجات في البحر اللبناني، حصلت على عمق 12 كلم على أحد الفوالق الفرعية إلى الجنوب من سلسلة اللاذقية البحرية”.

وأضاف: “تجدر الإشارة إلى أن المنطقة البحرية بين لبنان وقبرص تحوي العديد من الفوالق الناشطة، ولكنها بمعظمها تؤدي إلى هزات أرضية محدودة القوة”.

الهزة الأرضية مساء اليوم بقوة 3.5 درجات في البحر اللبناني حصلت على عمق 12 كلم على أحد الفوالق الفرعية الى الجنوب من سلسلة اللاذقية البحرية. تجدر الإشارة الى أن المنطقة البحرية بين لبنان وقبرص تحوي العديد من الفوالق الناشطة ولكنها بمعظمها تؤدي الى هزات أرضية محدودة القوة. pic.twitter.com/1vVsK2lFOL — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) November 25, 2023

يشار إلى أنّ المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أفاد أمس، بتسجيل هزة أرضية عند الساعة السادسة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً، بلغت قوّتها ٣.٤ درجات على مقياس ريختر، موقعها في البحر على بعد ٨٠ كيلومترًا من بيروت. وشعر بها بعض المواطنين على طول الشاطئ اللبناني.