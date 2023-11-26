الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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بعد الهزّة التي شعر بها سكان بيروت.. ماذا كشف طوني نمر؟

منذ 21 دقيقة
هزة أرضية

هزة أرضية

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أوضح الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ “الهزة الأرضية مساء السبت بقوة 3.5 درجات في البحر اللبناني، حصلت على عمق 12 كلم على أحد الفوالق الفرعية إلى الجنوب من سلسلة اللاذقية البحرية”.

وأضاف: “تجدر الإشارة إلى أن المنطقة البحرية بين لبنان وقبرص تحوي العديد من الفوالق الناشطة، ولكنها بمعظمها تؤدي إلى هزات أرضية محدودة القوة”.

يشار إلى أنّ المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أفاد أمس، بتسجيل هزة أرضية عند الساعة السادسة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً، بلغت قوّتها ٣.٤ درجات على مقياس ريختر، موقعها في البحر على بعد ٨٠ كيلومترًا من بيروت. وشعر بها بعض المواطنين على طول الشاطئ اللبناني.

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