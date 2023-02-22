الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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بعد الهزّتين مساء.. مركز الجيوفيزياء يُطمئن اللبنانيّين: "لا تسونامي"

منذ 33 ثانية
هزة أرضية

هزة أرضية

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أكّد المركز الوطني للجيوفيزياء أنه ليس هناك أيّ خطر من أمواج تسونامي في لبنان نتيجة الهزّتين اللتين شعر بهما المواطنون مساء اليوم.

وكان قد أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجَّل مساء اليوم هزّتين أرضيتين شعر بهما المواطنون:

_ الأولى عند الساعة 18:43 بقوّة 3,5 على مقياس ريختر حُدّد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 67 كلم من منطقة الصرفند.

_ الثانية عند الساعة 18:58 بقوة 3,6 على مقياس ريختر حُدّد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 59 كلم من منطقة الصرفند.

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