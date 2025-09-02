الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد انتشار فيديو السجين المسن في رومية... بيان توضيحي من الأمن العام!

منذ 3 دقائق
سجن رومية

سجن رومية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: “يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سجينًا مسنًّا وهو عارٍ على الأرض داخل السجن المركزي في رومية.”

وتابع، “يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي: بتاريخ 26-08-2025، عاين الطبيب المناوب في السجن المركزي في رومية – مبنى “المحكومين”، النزيل: ز. ت د. (من مواليد عام 1950، لبناني)، وتبيّن من خلال التشخيص أنه يعاني من انحطاط عام في الجسم، صعوبات إدراكية، هبوط في الضغط، وتقرّح في أسفل الظهر، فتمّ نقله على الفور إلى أحد المستشفيات للمعالجة.”

وأضاف، “بتاريخ 29-08-2025، وبعد تحسّن وضعه الصحي، أُخرج من المستشفى بناءً على تقرير الطبيب المعالج، وأُعيد إلى السجن، حيث دخل إلى زنزانته عند الساعة 23:00. في الساعة 8:00 من صباح تاريخ 30-08-2025، قام عدد من السجناء بإخراجه من الزنزانة، ووضعِه في المكان الظاهر في الفيديو المتداول، علمًا انه غير قادر على الحركة.”

وختم، “باشرت هذه المديرية العامة التحقيق بإشراف القضاء المختص، بهدف تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات وضعه في هذا المكان وتصويره بطريقة غير إنسانية.”

    المزيد من أخبار لبنان

    اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون مع الاعلامي جان نخول ومجموعة من طلاب كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية
    اللبنانية الأولى تعلن عن مشروع "المواطنية" التربوي وتتحدث عن خطة عمل هيئة شؤون المرأة
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السفير البلجيكي أرنو باولز، يرافقه الملحق العسكري العقيد بارت ديمونك
    سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية يعلن ضبط أكبر كمية من الكوكايين تم تهريبها من البرازيل

    الأكثر قراءة

    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟
    سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
    منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية