بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح.. الجيش يتحرك ويوقف الخاطف والمخطوف!

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2025 1:18 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه:

“بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر خطف مواطن بقوة السلاح في منطقة السان تيريز – الحدث، ونتيجة التتبُّع من قبل مديرية المخابرات، أوقفت دورية من المديرية في منطقة بئر العبد – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ح.) لضلوعه في عملية الخطف.”

وتابع، “كما أوقفت المواطن المخطوف (ر.ت.) بعدما تبيَّن أنه مطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة دراجات نارية، إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات. وضبطت في حوزتهما مسدسًا وذخائر حربية.”

وأضاف، “كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.غ.) لإطلاقه النار وتهديده المواطنين، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.”

وختم، “سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”

