بعد انتهاء إجراءات الإغلاق.. 7 قرى في شرق صيدا عاودت نشاطها

عاودت قرى وبلدات في شرق صيدا كانت مشمولة بقرار الاقفال الصادر عن وزارة الداخلية نشاطها المعتاد، وهي:

الهلالية، عبرا، البرامية، مجدليون، كفرجرة والمية ومية وعين الدلب نشاطها، حيث فتحت المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس والمحال التجارية أبوابها.

ودعا رؤساء البلديات المواطنين الى التزام ارتداء الكمامة في الاماكن العامة والاجراءات الوقائية خلال العمل وتفادي التجمعات، على ان يتم التنسيق لجهة التبليغ بأعداد الاصابات في كل بلدة ما بين البلديات ومصلحة الصحة وطبابة القضاء في محافظة الجنوب لتفادي الوقوع في أي لغط عن اعداد الاصابات التي كان قد سجل عدد من رؤساء البلديات ملاحظاته حولها.

من جهة ثانية، تم تمديد الاقفال في بلدة بقسطا شرق صيدا لاسبوع اضافي، نظرا لعدد الاصابات فيها، وتسير شرطة البلدية دوريات لها للتأكد من الالتزام بقرار الاقفال، فيما اضيفت بلدة الصالحية هذا الاسبوع الى جانب بقسطا وكفرملكي ليصبح اعداد البلدات المشمولة بقرار الاقفال في قضاء صيدا ثلاث بلدات.

الصالحية

وقال رئيس بلدية الصالحية نقولا اندراوس: “ان بلدة الصالحية هي بلدة صغيرة وقد سجلت ست اصابات اربعة منها على طريق الشفاء المفترض ان يعيدوا الفحوص غدا او بعد غد ونحن ملتزمون بقرار وزارة الداخلية حيث اوعزنا باقفال المؤسسات الرسمية والخاصة والمحال التجارية.وطلبنا من الملاهي الليلية الالتزام بالاقفال. ونحن حرصاء على السلامة العامة واتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من هذا الوباء”.

بو سابا

بدوره، قال رئيس بلدية المية ومية رفعت ابو سابا: “التزمنا قرار الاقفال لمدة 15 يوما رغم اعتراضات وجدالات واجهناها مع الأهالي نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة. أما اليوم وبعد رفع الاقفال عن البلدة، فقد تنفس الناس الصعداء وعادوا إلى أعمالهم التي توقفت لا سيما مع بدء موسم قطاف الزيتون وعصره، وذلك وفقا لمتابعتنا التزامهم المعايير الوقائية بكافة مندرجاتها من ارتداء الكمامة والمسافات الآمنة وعدم التجمع”.

سعد

من جهته، قال رئيس بلدية البرامية جورج سعد: “مسؤوليتنا باتت أكبر مع عودة فتح كافة المؤسسات في البلدة لنتابع عبر عناصر شرطة البلدية اوضاع المصابين، والتركيز على التزام الأهالي بإجراءات الوقاية ورفع جهوزيتنا لمحاربة الوباء”.

مشنتف

أما رئيس بلدية عبرا ايلي مشنتف، فأكد الاستمرار في “متابعة أوضاع المصابين والمخالطين، وعودة حركة العمل في المحلات التجارية وغيرها”، مشددا على العمل “عبر عناصر جهاز شرطة البلدية لالتزام المواطنين مقيمين وزائرين بالإجراءات الوقائية”.