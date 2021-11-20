الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد انتهاء المهلة.. إليكم العدد النهائي للمغتربين المسجلين للاقتراع

21 - نوفمبر - 2021
صندوق الاقتراع

صندوق الاقتراع

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن “مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الإنتخابات النيابية المرتقبة عام 2022، قد انتهت منتصف ليل السبت الواقع في 20/11/2021 بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية تسجيل الناخبين في كل القارات على الموقع الإلكتروني وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج. وقد فاق العدد الكلّي للناخبين المسجلين كل التوقعات وبلغ 244,442 بعد إقفال باب التسجيل مقارنة بـ92,810 في انتخابات عام 2018”.

وأضافت، في بيان: “إن هذا الاقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الام واهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات. وإن التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية”.

وأردفت: “نثمن هذا الاقبال للمشاركة في هذه الانتخابات وننوه بالمجهود التي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، ونخص بالذكر أيضا اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات”.

وأكدت أن “التعاون متكامل بين الوزارتين لإنجاح كافة مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل. وبعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين ستصدر القوائم الانتخابية الاولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    غياث يزبك
    يزبك: عون ينسف التحقيق في جريمة المرفأ
    ما هي الخطوة التالية لأهالي ضحايا تفجير المرفأ؟
    آموس هوكشتاين
    هوكشتاين يصل بيروت وميقاتي يأمل إتمام عملية الترسيم في العهد الحالي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل