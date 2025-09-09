بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء... إليكم أبرز مقرّراتها

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة مجلس الوزراء التي حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة، أدلى وزير الاعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية التالية: “‏عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء. في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس فأشار إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها دوليا وعربيا على جلسة الخامس من أيلول، وبذلك يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الاعمار والاستثمار في ختام السنة الحالية، مع تقدم العمل الحكومي على حصر السلاح، كما أكد على ضرورة دعم الجيش اللبناني أيضا بهذه المناسبة.

ثم انتقل للإشارة إلى زيارته دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي بحث معه مجموعة اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، ومنها ما يتعلق خصوصا بموضوع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى مسائل اخرى حياتية لا تقل أهمية كمسألة غرامات السير، وأشار دولة الرئيس الى أنه بدءا من الأسبوع المقبل، سننكب على درس مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص على أن ننجز هذا العمل أيضا ونحيله الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية. كما أشار دولة الرئيس إلى مشروع قانون إعادة الانتظام المالي أو ما يسمى الفجوة المالية، وحرص على أنه سيعرض على مجلس وزراء الشهر المقبل بإنجازه وإحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الجلسة وإضافة إلى إدانته القصف الإسرائيلي الذي طال جرود الهرمل، تبلغ دولة رئيس مجلس الوزراء نبأ الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي طال دولة قطر الشقيقة، فأدانه بأشد العبارات على اعتباره خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادة قطر، واعلن التضامن مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا .

واعطى دولة الرئيس الكلام الى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري الذي قدم تقريرا حول اجتماعاته مع السلطات السورية بموضوعات تتعلق بعودة النازحين، وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك، كاشفا عن التحضير لوضع اتفاق تعاون قضائي بين لبنان وسوريا.

كما أعطي الكلام لوزير الطاقة الذي قدم بدوره تقريرا عن وضع الكهرباء وشرح نتائج زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واشار إلى عوامل تحسن الوضع في التغذية، ومن ذلك خصوصا إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء، وقد كشف عن الحملة التي يتم التحضير لها لإزالة هذه الاعتداءات فضلا عن ضرورة التعويل على المدى القصير على المساعدة القطرية الشقيقة بعد المساعدة الكويتية مشكورة، مشيرا أيضا إلى ضرورة تعيين الهيئة الناظمة، وقد أشار الى أن مجلس وزراء سينكب على هذا التعيين قريبا إن شاء الله.

ثم انتقل مجلس الوزراء إلى درس جدول أعماله المؤلف من 44 بندا، فأقر معظم البنود الواردة على جدول الأعمال ومن أبرزها :

– إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.

واعتقد ان هذه الوزارة مهمة جدا للمكننة وتحديث الادارة العامة في لبنان، ووصلها بعضها ببعض، في إطار منظومة متكاملة سيشرحها وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لمزاولة مهنة التمريض في لبنان.

– الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة العامة.

– الموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، وهذا من المتوقع أن يؤمن ٥٠ مليون دولار بمفعول رجعي فضلا عن ١٩ مليون دولار سنويا.

– الطلب إلى المؤسسات الإعلامية دفع مستحقاتها وفقا للقانون.

– تحديد آلية منح مساعدات ومساهمات مالية لهيئات من غير القطاع العام التي لا تتوخى الربح من باب الشفافية.

– الموافقة على تلزيم النفايات المنزلية ضمن النطاق الجغرافي لاتحاد بلديات جزين عن العام 2025 بطريقة المناقصة العمومية.

وأخذ العلم بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في بيروت في دورته الـ 21 في شهر تشرين الثاني المقبل، وسيأتي وفد إلى لبنان من الكويت للقاء فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن فعاليات هذا المؤتمر، وذلك في 16 أيلول الجاري عند الساعة الثانية من بعد الظهر، علما أن هذا الملتقى سيكون برعاية فخامة رئيس جمهورية العماد جوزاف عون”.

وقال مرقص: “أود ان أطلعكم وبناء على التنسيق مع الوزير كمال شحادة، على مهام الوزارة وهي وضع استراتيجية وطنية لتطوير ودمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة. والتعاون مع القطاع الخاص على تطوير المنظومة الرقمية الوطنية، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتحديثها، وتعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية لدعم وتسربع الابتكار التكنولوجيا وريادة الاعمال، تطوير المنظومة الرقمية الوطنية، وإطلاق منصة رقمية موحدة للحكومة اللبنانية وللخدمات لدى الوزارات والمؤسسات العامة كافة، فضلا عن البلديات ومختلف أشخاص القانون العام. وهذا ما يحفز وجود تسهيلات وتقديمات خدماتية بطريقة سريعة سهلة وواضحة، ووضع بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

أضاف: “ان تحويل الوزارة اذا الى مؤسسة قائمة يضع مسؤوليات ومهام واضحة لهذه الوزارة واستراتيجية وطنية متكاملة تفيد الادارة العامة وايضا الاقتصاد الوطني”.