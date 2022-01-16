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بعد انخفاضه الكبير.. كيف افتتح سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم؟

منذ 9 ساعات
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، 24600 ليرة للمبيع و24700 ليرة للشراء.

وكان قد اقفل مساء امس، ما بين 24700 ليرة للبيع و24800 ليرة للشراء.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

 

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