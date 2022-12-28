بعد انخفاض الدولار.. تراجع كبير في أسعار المحروقات

تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً.

أصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

_ البنزين 95 أوكتان: 629000 ليرة لبنانيّة.

_ البنزين 98 أوكتان: 646000 ليرة لبنانيّة.

_ المازوت: 700000 ليرة لبنانيّة.

_ الغاز: 413000 ليرة لبنانيّة.

كان ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا قد أكّد أنّ أسعار المحروقات ستنخفض بشكل كبير بعد تراجع سعر صرف الدولار.

كما تمنّى أبو شقرا، في حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام”، “أن يعم الاستقرار والأمان في البلد”، آملًا في أن “يستمر انخفاض سعر صرف الدولار الذي ينعكس على الأسعار ويخفّف الأعباء عن المواطنين في هذه الظروف الصعبة”.