بعد انقطاع الخدمة في بيروت وبعض مناطق البقاع.. بيان توضيحي من "تاتش"

أعلنت شركة “تاتش” في بيان، عن “تأثّر نوعية خدمتها بشكل كامل في بيروت وبعض مناطق البقاع بعد تعرّض مولّد سنترال أوجيرو في بئر حسن لعطل، علماً أن هذا السنترال يشكّل تقاطعاً رئيسياً لشبكتي اوجيرو وتاتش تحديداً”.

أضاف البيان: “بناءً عليه، بادرت شركة تاتش الى التنسيق مع إدارة أوجيرو من أجل إعادة التيار الكهربائي من مؤسّسة كهرباء لبنان الى الخدمة في سنترال بئر حسن إلى حين انتهاء أعمال الصيانة التي يقوم بها الفريق التقني في شركة أوجيرو، بهدف إصلاح المولّد الكهربائي، بالإضافة إلى دعم معالي وزير الاتصالات المهندس جوني القرم الذي تدخّل شخصياً لإعادة التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان”.

وختم: “وفور استعادة الخدمة لدى سنترال أوجيرو في بئر حسن، عادت خدمة تاتش إلى طبيعتها”.

من جهته، قال المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية على منصة اكس:

“ما زالت فرقنا تعمل جاهدة على معالجة عطل مولدات سنترال بئر حسن و الذي نتج عنه اضطراب بعض خدمات الاتصالات على ان تعود الخدمة مع ساعات ظهر الغد علما بأننا تمكنا من إعادة هذه الخدمات منذ السابعة و النصف ليلا بعد الطلب من كهرباء لبنان تزويدنا بالطاقة نعتذر عن هذا العطل الخارج عن ارادتنا”.