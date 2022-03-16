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بعد انقطاع المياه لأسبوع عن بلدتهم.. مواطنون يصلحون العطل

منذ 12 ساعة
المياه

المياه

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يعاني المواطن اللبناني اليوم من كثرة المشاكل حوله وقلة الإصلاحات من قبل الدولة، ومع اقتراب الانتخابات النيابية لم تشهد الساحة الى هذا الوقت مساعدات من المرشحين وخصوصاً في المناطق التي تشهد اهمال منذ سنوات، وهذا ما حصل مع اهالي بقاعصفرين في ضنية “طرابلس” بحيث
قام مواطنون بإصلاح جزئي وموقت لشبكة مياه الشفة، التي تغذي البلدة من نبع السكر، بعدما تبين لهم إثر كشفهم على الشبكة وجود كسر كبير في القساطل الرئيسية، نتيجة إنهيار حصل في المنطقة وأسفر عن انقطاع المياه عن البلدة منذ نحو أسبوع.

وكانت مياه الشرب قد انقطعت عن بعض بلدات وقرى جرد الضنية، نتيجة العاصفة الجوية وأضرار أصيبت بها شبكات المياه، بعضها ناتج عن تجمد المياه في القساطل وتفجرها نتيجة برودة الطقس وتدني دراجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما أعاق عمل الورش الفنية التابعة لمؤسسة المياه في الضنية في إصلاح الأعطال.

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