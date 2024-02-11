بعد انهيار المبنى في الشويفات.. حمية يتفقّد الموقع

تفقّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية المكان الذي يقع فيه المبنى المنهار في صحراء الشويفات، حيث اطمأن الى سلامة الأهالي والقاطنين فيه وفي الأبنية المجاورة له، مشدداً على أنه موجود هناك لمواكبة أوضاع المواطنين والمقيمين في هذه المحلة.

هذا وانهار صباح اليوم الأحد 11\2\2024 مبنى في صحراء الشويفات مؤلف من 5 طبقات.

ولم تسجّل إصابات في صفوف السكان الذين تمكنوا من إخلائه بعد سماع أصوات غريبة في المبنى.

لحظة سقوط المبنى في الشويفات pic.twitter.com/JjweNMzfp6 — HUSSEIN SROUR (@HUSSEINSROUR) February 11, 2024