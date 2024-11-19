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بعد بري وميقاتي.. ماذا حصل في اللقاء بين قائد الجيش وهوكشتاين؟

19 - نوفمبر - 2024
قائد الجيش العماد جوزاف عون وآموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن

قائد الجيش العماد جوزاف عون وآموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، آموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وسبل دعم الجيش اللبناني، في ظل المرحلة الراهنة.

زيارة العماد عون جاءت بعدما التقى هوكشتاين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكشفت مصادر لموقع mtv أنّ “الحديث بين عون وهوكشتاين تناول ملف الجيش وجهوزيّته لتعزيز الانتشار في الجنوب وتولّي مهامه، وتمّ التأكيد على جهوزيّة المؤسّسة العسكريّة للمرحلة المقبلة”، وأضافت المصادر: “هوكشتاين بدا مُرتاحاً وعكس أجواءً من التفاؤل أكثر من السّابق، وقال إنّ الأمور إيجابيّة ولكنّها قد تحتاج الى مزيد من الوقت”.

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