بعد بري وميقاتي.. ماذا حصل في اللقاء بين قائد الجيش وهوكشتاين؟

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، آموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وسبل دعم الجيش اللبناني، في ظل المرحلة الراهنة.

زيارة العماد عون جاءت بعدما التقى هوكشتاين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكشفت مصادر لموقع mtv أنّ “الحديث بين عون وهوكشتاين تناول ملف الجيش وجهوزيّته لتعزيز الانتشار في الجنوب وتولّي مهامه، وتمّ التأكيد على جهوزيّة المؤسّسة العسكريّة للمرحلة المقبلة”، وأضافت المصادر: “هوكشتاين بدا مُرتاحاً وعكس أجواءً من التفاؤل أكثر من السّابق، وقال إنّ الأمور إيجابيّة ولكنّها قد تحتاج الى مزيد من الوقت”.