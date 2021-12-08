بعد بلبلة "الدولار القديم".. مصرف لبنان يوضح

بعد البلبلة التي حصلت حول صلاحية الدولارات القديمة، أصدرت وحدة الاعلام والعلاقات في مصرف لبنان بياناً، وجاء فيه: “نظراً ‏الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها ‏قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي ‏القابلة للتداول تحدد من قبل‎ Bureau of Engraving and Printing ‎وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف ‏لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول”.‏







