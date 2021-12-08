الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد بلبلة "الدولار القديم".. مصرف لبنان يوضح

8 - ديسمبر - 2021
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

بعد البلبلة التي حصلت حول صلاحية الدولارات القديمة، أصدرت وحدة الاعلام والعلاقات في مصرف لبنان بياناً، وجاء فيه: “نظراً ‏الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها ‏قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي ‏القابلة للتداول تحدد من قبل‎ Bureau of Engraving and Printing ‎وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف ‏لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول”.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    رازي الحاج
    نائب يكشف... حكومة تصريف الأعمال سترافق البلاد حتى أيلول!
    مجلس الوزراء
    هل يؤدي التكليف إلى تشكيل حكومة جديدة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن