بعد بلبلة تلفزيون لبنان.. صليبا: كفى كذبًا!

بعد البلبلة حول موضوع منع ظهور المذيعات المحجبات على شاشة “تلفزيون لبنان”، والحملة الشرسة التي تعرضت لها مساعدة المدير العام في التلفزيون الإعلامية ندى صليبا بسبب السلسال التي كانت ترتديه على الهواء في إحدى الحلقات، ردت صليبا في منشور عبر حسابها الخاص على “فيسبوك” موضحةً من خلال الصور أن السلسال لا يمثل أي شعار ديني.

وكانت الإعلامية ندى صليبا، قد ردت على مايتم التداول به حول موضوع منع ظهور المذيعات المحجبات على شاشة تلفزيون لبنان، في بيان كونها مساعدة المدير العام في التلفزيون، موضحة أن “تلفزيون لبنان لا يعتمد تاريخياً وعُرفاً أي إشارات أو شعائر أو رموز دينية لإبرازها على الشاشة من أي نوع كانت، مع احترامه الكامل والتام للأديان السماوية، وهو ينقل على شاشته جميع المناسبات الدينية على اختلافها”.

ولفتت الى ان “جميع مجالس الإدارة السابقين التزمت بهذا التوجه، إذ لم يُسمح للمذيعات من الطوائف المسيحية والإسلامية ارتداء أو وضع أي رمز ديني خلال الظهور على الشاشة. كما يتم الاستماع دائماً إلى كل موظف أراد الظهور على الشاشة برمز ديني دون استثناء على الإطلاق”.

‎واشارت الى أن “الموضوع المُثار اليوم بشأن الحجاب مع إحدى المتعاقدات، فالجدير ذكره انها ليست مراسلة في قسم الأخبار وهي تعمل في قسم السوشيال ميديا وتحديداً في الشريط الإخباري، وقد استُعين بها كمراسلة في فترة الحرب الاسرائيلية على لبنان، وهي تضغط اليوم بالاستقالة حتى يُسمح لها بالظهور على الشاشة. وهذا الأمر ليس وليد الساعة، بل أُثير في عهدٍ سابق وحُسم الأمر بعدم تعديل هذا التوجه”.

وشددت على أن “أي تغيير في هذه المعايير المعتمدة منذ عقود طويلة، والتي تعود إلى تاريخ انطلاقة هذا التلفزيون، هو من صلاحيات مجلس الإدارة حصراً، والذي يعمل وزير الإعلام بول مرقص على تشكيله”.