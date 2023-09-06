الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
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بعد بلبلة رسوم النعوش التي تحمل جثثا.. توضيح من وزارة المال!

منذ 8 ثواني
وزارة المالية

وزارة المالية

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزراة المالية، البيان الآتي :

حيال ما يتم تداوله عن فرض رسوم على النعوش التي تحمل جثثا بشرية قادمة من الخارج والوارد في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، وحيال اللغط القائم والتصريحات التي أدليت بشأنه، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يجلي عن المسألة المثارة الغبار التي تحيطها وإظهار الحقيقة كاملة.

إن ما ورد في متن مشروع الموازنة ما هو سوى اقتراح رسم من سلسلة اقتراحات رسوم مرسلة من وزارة البيئة في جدول مؤلف من 43 صفحة، ولم يكن ابدا وليد اقتراح من وزارة المالية.

وبالتالي فان الوزارة ترى في الموقف إزاء سحبه من قبل وزير البيئة كما أدلى أمس، بادرة حسنة ستلقى من وزارة المالية كل التجاوب.

وختاما، وأيا يكن الموقف، فإن مشروع الموازنة مطروح للمناقشة، في مجلسي الوزراء والنواب والقرار الأول والأخير في هذا الشأن يعود اليهما”.

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