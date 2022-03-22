الأربعاء 20 شعبان 1443 ﻫ - 23 مارس 2022 |
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بعد بيان الخارجية السعودية… مولوي يعلّق

منذ 9 ساعات
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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غرد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر “تويتر” كاتباً:

“لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العربية”.

لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة يبقى لبنان دائما بلد الوفاء”.

جدير للذكر بأن وزارة الخارجية السعودية رحبت عبر حسابها على “تويتر”، بما “تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية”، آملة أن “يسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا”، مؤكدة على “تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والانماء والازدهار”.

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