بعد بيان حاكم مصرف لبنان.. تراجع صاروخيّ في "الدولار الأسود"

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بعد بيان حاكم مصرف لبنان مساء اليوم الأربعاء، بشكل كبير ليسجّل حوالي 79000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد وصل إلى عتبة الـ 92000 للدولار الواحد.

وكان قد صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان لفت فيه إلى أنّه “بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :

1_ سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الأميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣.

2_ سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.

3_ تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ أيام عمل.

4_ تحدد السقوف للأفراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.

5_ تحدد السقوف بـ ١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف.

6_ لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.

7_ يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ ل ل للدولار.

8_ تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣، ٤٥،٤٠٠ للدولار.

9_ يعمل بهذا القرار ابتداءً من ٢ آذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى إشعار آخر.

10_ تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠ دولار بالشهر لإشعار آخر.

11_ يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.

12_ يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه.