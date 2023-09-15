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بعد بيان صندوق النقد.. موقف لافت لإبراهيم كنعان

منذ ساعة واحدة
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر منصة “اكس”:

“لكل لي طالبونا وحمّلونا التأخير بإعادة هيكلة المصارف وموازنة ٢٠٢٣ وصولاً لنعي الاتفاق مع صندوق النقد:
١- صندوق النقد الدولي في ختام زيارته يرفض مشروع الحكومة لموازنة ٢٠٢٣،
٢- ويطالبها بإحالة قانون اعادة هيكلة المصارف بنسخته النهائية الى المجلس النيابي،
٣- ويشكر السلطات اللبنانية على صراحتها – يُفترض موقفنا الصريح بموضوع الودائع – ويجدد جهوزيته لاستكمال التعاون مع لبنان”.

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