بعد بيان صندوق النقد.. موقف لافت لإبراهيم كنعان

كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر منصة “اكس”:

“لكل لي طالبونا وحمّلونا التأخير بإعادة هيكلة المصارف وموازنة ٢٠٢٣ وصولاً لنعي الاتفاق مع صندوق النقد:

١- صندوق النقد الدولي في ختام زيارته يرفض مشروع الحكومة لموازنة ٢٠٢٣،

٢- ويطالبها بإحالة قانون اعادة هيكلة المصارف بنسخته النهائية الى المجلس النيابي،

٣- ويشكر السلطات اللبنانية على صراحتها – يُفترض موقفنا الصريح بموضوع الودائع – ويجدد جهوزيته لاستكمال التعاون مع لبنان”.

لكل لي طالبونا وحمّلونا التأخير بإعادة هيكلة المصارف وموازنة ٢٠٢٣ وصولاً لنعي الاتفاق مع صندوق النقد:

١- صندوق النقد الدولي في ختام زيارته يرفض مشروع الحكومة لموازنة ٢٠٢٣؛

٢- ويطالبها بإحالة قانون اعادة هيكلة المصارف بنسخته النهائية الى المجلس النيابي؛

٣- ويشكر السلطات… pic.twitter.com/lSDpbZbxwf — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 15, 2023