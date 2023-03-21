طالع او نازل.. دولار السوق السوداء يحير الصرافيين

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 121,000 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد انخفاضه منذ قليل الى ما دون 106000 ليرة بعد بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

هذا وكان قد سجل صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 131000 و132000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، يشرح الخبير الاقتصادي جان طويلة أن إنشاء منصة صيرفة كان هدفه تأمين بيع وشراء الدولار، ومن شروط نجاحها أن تكون شفافة ويتمكن الجميع من الاستفادة منها، وأن يتم أكبر قدر من عمليات بيع وشراء الدولار عبرها.

طويلة شدّد في حديث إلى “نداء الوطن” على أنّه “كان المطلوب أن تكون منصة حقيقية، وأن تتمكن من تحجيم السوق الموازية (السوداء) بأكبر قدر ممكن، وهذه الأسباب الموجبة التي تمّ إطلاق المنصة على أساسها. لكن بعد إطلاقها تحولت إلى أداة لتدخل مصرف لبنان عندما يرى ذلك مناسباً، عبر تأمين الدولارات للشركات والتجار بأقل من سعر السوق السوداء”.