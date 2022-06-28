الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
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بعد بيان ميقاتي حول مستحقات الدبلوماسيين.. وزارة الخارجية تعلق

منذ 38 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:
عطفا على البيان الصادر بتاريخه عن المكتب الاعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حول كلام منسوب الى دولته وموجه الى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب يتعلق بأوضاع الدبلوماسيين الموجودين في البعثات اللبنانية في الخارج،

يهم الوزارة التأكيد على صحة ما ورد في بيان المكتب الاعلامي لدولة الرئيس ونفي الرواية المتداولة حول عدم الاكتراث لأوضاعهم ومعاناتهم نتيجة التأخير الحاصل نتيجة للظروف المالية القاهرة في تحويل رواتب الدبلوماسيين من مصرف لبنان.

تؤكد الوزارة عزمها على متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات اللبنانية في الخارج بالتعاون والتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومصرف لبنان، وتأمل أن يتحلوا بالصبر كما عهدناهم دائما نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، ولن تألو الوزارة جهدا لتحصيل حقوقهم المشروعة بالسرعة المرجوة، كما دأبت سابقا بالعمل بإيجابية وتشاركية مع المعنيين كافة لتخطي الصعوبات المالية.

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