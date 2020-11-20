بعد بيع سلع مدعومة في الكويت… نعمه استدعى شركتي “بيكون” و”نجار”

استدعى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كل من شركتي بيكون ونجار بعد انتشار صور على مواقع التواصل الإجتماعي تبرز وجود سلع مدعومة في مراكز بيع في الكويت وتركيا.

وطلب منهم ابراز المستندات التي تثبت ان تصدير هذه البضائع جرى بشكل فردي ليبنى على الأمر مقتضاه. كما أكد أنه سيحيل الإخبار الى النيابة العامة المالية.

يذكر أنه انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لعلب جبنة “بيكون” معروضة للبيع في أحد المتاجر في الكويت مرفقة بعبارة سعر مدعوم ما يدل انها من ضمن المواد التي تدخل ضمن السلة الاستهلاكية المدعومة من مصرف لبنان. وعلم ان هذا المتجر اغلبية زبائنه من اللبنانيين.

وفي هذا الاطار بادر مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر بالاتصال بوكيل شركة “بيكون” في لبنان وتم استدعاؤه على الوزارة.

وأشار ابو حيدر لـ”النهار” الى ان الوكيل أكد له ان “بيكون” هي شركة عالمية وهو وكيلها فقط في لبنان وليس له علاقة بالكويت، انما على الارجح انه يمكن لهذه المواد ان تكون خرجت من لبنان من قبل “الشنطة” اي ان بعض الاشخاص يشترون بعد المواد بالمفرق ويدخلون المواد بالشنطة الى بلد آخر ويسعون الى بيعها في الخارج، وبما ان هذا المتجر زبائنه من اللبنانيين عمد الى شرائها منهم.

وأكد ابو حيدر أنه بعد التأكد من الموضوع يمكن تقديم اخبار للنيابة العامة للتحرك.