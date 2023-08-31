بعد تأجيلها بسبب الخلافات.. لبنان يترقّب جلسة "التمديد لليونيفيل"!

أفاد مصدر دبلوماسي لـ “المركزية” أن مجلس الأمن الدولي سينعقد عند الخامسة عصرًا بتوقيت بيروت (العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك)، لإقرار مسودة قرار التجديد لليونيفيل في لبنان، على أن تبقى الصيغة التي تنص على حرية حركة قوات الطوارئ بشكل واسع قائمة، مع التشديد على التنسيق مع السلطات اللبنانية، إذ أخفقت الجهود اللبنانية في إزالة الصيغة التي أضيفت إلى متن القرار العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن أعلن دبلوماسيون أمس الأربعاء، تأجيل تصويت في الأمم المتحدة على تجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان، بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.

إذ تُنفذ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تأسست عام 1978 دوريات على حدود لبنان الجنوبية، ويتم تجديد تفويض عملها سنويًا. وينتهي التفويض الحالي لها اليوم الخميس.

وصاغت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إنّ القرار أضعف بعضًا من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية.