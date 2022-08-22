الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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بعد تأجيل اجتماع اللجان النيابية فيصل الصايغ لـ باسيل: شكراً

منذ ساعة واحدة
النائب فيصل الصايغ

النائب فيصل الصايغ

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حالة مؤسفة ان يضطر المجلس النيابي الى تأجيل اجتماع لجانه التي كانت مقررة نهار الغد الثلاثاء نظرا لانقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولد في المجلس، وبالتالي عدم وجود إضاءة وتكييف ومصاعد، والأهم تعذّر تشغيل أجهزة الصوت والتسجيل… شكراً جبران

 

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