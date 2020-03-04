بعد تجاوزه الـ 2600 ليرة… “تحركات” ضد “تجار الدولار” ورفضاً لسوء الأوضاع المعيشية

عمد محتجون من حراك مدينة صيدا مساء اليوم الأربعاء، إلى إجبار أصحاب محال الصيرفة في شارع رياض الصلح على الإقفال، رفضًا لتعاملهم بصرف الدولار تبعًا لتداولات السوق السوداء خلافا للسعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان المركزي.

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل اللّيرة اللبنانية رقمًا قياسيًا، حيث تراوح بين 2540 و 2610 ليرة للدولار الاميركي الواحد.

واندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وعناصر الجيش في تعلبايا، أثناء محاولة فتح الطريق التي تمّ قطعها احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية.

واستخدم الجيش القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، في حين أفيد عن وقوع عددٍ من الجرحى في صفوفهم.

وفي طرابلس انطلقت مسيرات على دراجات نارية رفضا لتردي الوضع الاقتصادي

ولاحقاً تم قطع اوتوستراد البداوي بالاتجاهين قرب مسجد صلاح الدين، واوتوستراد المنيه امام مبنى البلدية