الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الزراعة يطلب من قيادة الجيش تدخل مروحياتها في مناطق كفررمان - جرمق - سجد

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 4:52 مساءً
وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

A A A
طباعة المقال

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الزراعة عباس الحاج حسن في بيان، تجدد الحريق في المنطقة الممتدة بين كفررمان – جرمق – سجد.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن “وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن طلب من قيادة الجيش أن تدخل مروحياتها، وأرسل حراس الاحراج إلى المكان وطلب من الدفاع المدني واتحاد البلديات التوجه الى المكان في أقصى سرعة للسيطرة على الحريق باكرا”.

يشار إلى أن حريقاً كبيراً اندلع عصر أمس  عند الأطراف الشرقية لسهل الميدنة في بلدة كفررمان، وتساهم حرارة الطقس في توسع رقعة الحريق التي تلتهم مساحات كبيرة من الأعشاب.

وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرة النيران والعمل على إخمادها.

    المزيد من أخبار لبنان

    الخبز لبنان
    أزمة الخبر الى الواجهة من جديد.. ولا حلول
    نديم الجميل
    نديم الجميل: توقيف المطران الحاج هو تعدّ على الكنيسة المارونيّة
    نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم
    نقيب المخابز العربية يعلن استقالته: لا يسعني ان اكون شاهد زور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت