وزير الزراعة يطلب من قيادة الجيش تدخل مروحياتها في مناطق كفررمان - جرمق - سجد

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الزراعة عباس الحاج حسن في بيان، تجدد الحريق في المنطقة الممتدة بين كفررمان – جرمق – سجد.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن “وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن طلب من قيادة الجيش أن تدخل مروحياتها، وأرسل حراس الاحراج إلى المكان وطلب من الدفاع المدني واتحاد البلديات التوجه الى المكان في أقصى سرعة للسيطرة على الحريق باكرا”.

يشار إلى أن حريقاً كبيراً اندلع عصر أمس عند الأطراف الشرقية لسهل الميدنة في بلدة كفررمان، وتساهم حرارة الطقس في توسع رقعة الحريق التي تلتهم مساحات كبيرة من الأعشاب.

وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرة النيران والعمل على إخمادها.