بعد تحليقه الجنونيّ.. كيف افتتح سعر "الدولار الأسود"؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة، ما بين 79800 ليرة للشراء و80300 لسرة للمبيع.

وكان سعر صرف الدولار قد وصل ليل أمس إلى 82000 ليرة، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

في هذا السياق، أكّد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللّبنانيّة جاسم عجاقة أنّ الدّولار “فلتان”، ولا شيء يوقفه إلا تدخّل من قبل مصرف لبنان أو من قبل الحكومة.

عجاقة وضع، في حديث لموقع mtv، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار في الأيّام القليلة الماضية، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟