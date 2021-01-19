بعد تخطيها حاجز ضهر البيدر ... ضبط سيارة في داخلها مخطوف!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 16-1-2021، تخطت سيارة رباعية الدفع من نوع “جيب شيروكي” زجاجها حاجب للرؤية، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي عند طلب عنصر التوجيه من السائق التوقف جانبا -بعد أن كان قد أبرز بطاقة عسكرية، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها بهدف إيقافها، إلا أن سائقها تابع سيره على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.

تمكن عناصر الحاجز المذكور من ضبطها في أحد الطرقات الفرعية في محلة المريجات، إلا أن السائق ومن كانوا معه على متنها تمكنوا من الفرار عبر الأحراج. وقد تبين في داخل السيارة وجود شخص مخطوف وهو المدعو (ع. ب. مواليد 2003، سوري).

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين.

توقيف شخصين: وفي سياق منفصل، بتاريخ 13/01/2021 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر، كلا من اللبنانيين:

– م. م. (مواليد 2000)

– ح. ر. (مواليد 2000)

وضبطت بحوزتهما كمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف.

أودعا مع المضبوطات المرجع المختص، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.