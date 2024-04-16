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بعد تداول أخبار حول دخول مازوت غير مطابق للمواصفات إلى لبنان.. من المسؤول؟

منذ ساعتين
إحدى محطات المحروقات

إحدى محطات المحروقات

أميمة شمس الدين
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بعد تداول أخبار حول دخول مازوت غير مطابق للمواصفات إلى لبنان مجهول المصدر و لا يدخل عبر الشركات المستوردة للنفط و لا منشآت وزارة الطاقة اتصل موقع صوت بيروت انترناشيونال برئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لاستيضاحه حول مدى صحة هذا الخبر و تداعياته.

وأكد شماس أن هذا الموضوع ليس مستجد بل منذ فترة هناك بضائع خارج المواصفات اللبنانية تدخل إلى لبنان من الأراضي السورية مشيراً أن هذه البضائع تحتوي على مادة الكبريت بنسبة مرتفعة جداً وهي مضرة للصحة و للبيئة.

وكشف شماس عن وجود مجموعات ناشطة على خط التهريب بين لبنان وسوريا وتعمل على إدخال هذه البضائع إلى لبنان في ظل غياب لسلطة ورقابة الدولة اللبنانية ووزارتي الاقتصاد والطاقة.

وإذ أشار شماس إلى أن هذه البضائع تباع في السوق اللبناني ولا تنحصر فقط في منطقة البقاع ومنطقة الجنوب بل تصل أحياناً إلى العاصمة بيروت أوضح أن سعر هذه البضائع أقل من السعر الرسمي لأنها خارج المواصفات ولا تخضع للأسعار العالمية كونها تأتي بواسطة دول لا تتبع سعر برميل النفط عالمياً و هي تدخل ضمن البضائع التي تعد كلفتها غير اقتصادية بل سياسية أي أنها تخضع للسوق الموازي وهو (السوق السياسي الاقتصادي).

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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