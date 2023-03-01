بعد تراجع الدولار.. انخفاض مرتقب بسعر ربطة الخبز

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، أن “سعر ربطة الخبز غدًا سيشهد انخفاضًا لا يقل عن ٣٠٠٠ ليرة، إذا تمّ الاتفاق على وزن ٨٠٠ غرام، بعدما شهدنا الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار”.

وشكر سرور لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة “تدخله في السوق وإحداثه صدمة إيجابية ستؤثر إيجابيًا على كل السلع، وبخاصة على المحروقات والمواد الغذائية التي تم تسعيرها بالدولار الأميركي”.

وطالب “مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجهاز أمن الدولة ملاحقة كل من لا يلتزم بخفض الأسعار من المحروقات إلى اشتراكات المولدات إلى السوبرماركت، وأخذ أقصى العقوبات في حقهم، لأن المواطن يدفع أغلى ضريبة مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار بحجة الستوكات المخزنة والتي لم تشهد أسعارها أي انخفاض عندما كانت التسعيرة بالليرة اللبنانية باستثناء الأفران التي دائمًا تلتزم ودائمًا تؤمن الخبز ولا تقفل أبوابها ولا إنتاجها حين يرتفع سعر صرف الدولار لأنها مع الشعب ومن الشعب”.

كما وطالب “الطبقة السياسية بالإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة إنقاذ تواكب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يدير المعركة المالية وحيدًا، كما يدير قائد الجيش العماد جوزاف عون الأمن وحيدًا لأن وضع الناس لم يعد يحتمل انهيارات في رواتبهم ومصالحهم ومؤسساتهم المهددة”.