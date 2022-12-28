بعد تراجع هائل في الأسعار.. محطات محروقات تُقفل واجتماع عاجل!

بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات والذي تجاوز المئة ألف ليرة، اليوم الأربعاء، بدأت بعض المحطّات بإقفال أبوابها أمام المواطنين.

في هذا الإطار، يؤكّد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لموقع mtv أنّ “السبب يعود إلى أنّ المصارف لم تحصل بعد على دولارات على سعر الـ 38 ألفاً وبالتالي المصارف لا تُعطينا الدولار على هذا السعر”.

يُضيف أبو شقرا: “لسنا ضدّ إنخفاض أسعار المحروقات ولكنّنا نطلب من المصارف تأمين الدولارت بأسرع وقت ممكن لموزّعي المحروقات وأصحاب المحطات لتدخل آلية التسعير على المحطات حيّز التنفيذ. يهمّنا أن تبدأ المصارف بالدفع على سعر صيرفة الـ 38 ألفاً وأن تكون آلية الدفع سريعة ليتمكّن أصحاب المحطات من تقاضي أموالهم من المصارف”.

كما يكشف عن إجتماع يُعقد في هذه الأثناء في وزارة الطاقة والمياه لبحث الموضوع.