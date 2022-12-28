الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تراجع هائل في الأسعار.. محطات محروقات تُقفل واجتماع عاجل!

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2022 1:11 مساءً
تراجع هائل في أسعار المحروقات

تراجع هائل في أسعار المحروقات

MTV
A A A
طباعة المقال

بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات والذي تجاوز المئة ألف ليرة، اليوم الأربعاء، بدأت بعض المحطّات بإقفال أبوابها أمام المواطنين.

في هذا الإطار، يؤكّد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لموقع mtv أنّ “السبب يعود إلى أنّ المصارف لم تحصل بعد على دولارات على سعر الـ 38 ألفاً وبالتالي المصارف لا تُعطينا الدولار على هذا السعر”.

يُضيف أبو شقرا: “لسنا ضدّ إنخفاض أسعار المحروقات ولكنّنا نطلب من المصارف تأمين الدولارت بأسرع وقت ممكن لموزّعي المحروقات وأصحاب المحطات لتدخل آلية التسعير على المحطات حيّز التنفيذ. يهمّنا أن تبدأ المصارف بالدفع على سعر صيرفة الـ 38 ألفاً وأن تكون آلية الدفع سريعة ليتمكّن أصحاب المحطات من تقاضي أموالهم من المصارف”.

كما يكشف عن إجتماع يُعقد في هذه الأثناء في وزارة الطاقة والمياه لبحث الموضوع.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    ريفي ينتقد "العجز الرسميّ": الاعتداء على "الجديد" إرهاب موصوف
    البطريرك الماروني بشارة الراعي
    الراعي: الوطن في خطر.. والشعب يتلقّى الضربات
    وزارة الطاقة والمياه
    وزارة الطاقة تُشيد بانخفاض أسعار المحروقات.. ولكن!

    الأكثر قراءة

    الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
    منصة صيرفة الى 50000 ليرة
    الدولار
    لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
    بالفيديو.. رقصة عفويّة بين شيرين وحسام حبيب في أحد مطاعم بيروت