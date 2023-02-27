بعد تسبّبه بحوادث قاتلة.. يزبك يُثير قضيّة جدار "نفق شكا" المنهار

غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“بعد اتصالات حثيثة أجريتها مع وزير الأشغال علي حمية بخصوص ضرورة بناء الجدار المنهار على المسلك الغربي لنفق شكا الذي يتسبب بحوادث قاتلة، حصل على قرار من مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العليا للإغاثة إعادة تقييم كلفة البناء، تمهيدًا للبدء بورشة ترميمه في أسرع وقت”.

بعد اتصالات حثيثة اجريتها مع معالي وزير الاشغال علي حمية بخصوص ضرورة بناء الجدار المنهار على المسلك الغربي لنفق شكا الذي يتسبب بحوادث قاتلة..حصل على قرار من مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العليا للاغاثة اعادة تقييم كلفة البناء تمهيداً للبدء بورشة ترميمه في اسرع وقت. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) February 27, 2023