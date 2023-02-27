الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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بعد تسبّبه بحوادث قاتلة.. يزبك يُثير قضيّة جدار "نفق شكا" المنهار

منذ ساعة واحدة
غياث يزبك

غياث يزبك

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غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“بعد اتصالات حثيثة أجريتها مع وزير الأشغال علي حمية بخصوص ضرورة بناء الجدار المنهار على المسلك الغربي لنفق شكا الذي يتسبب بحوادث قاتلة، حصل على قرار من مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العليا للإغاثة إعادة تقييم كلفة البناء، تمهيدًا للبدء بورشة ترميمه في أسرع وقت”.

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