بعد تسجيل إصابات بالكوليرا... جولة تفقدية لأبيض في عكار

بدأ وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض جولته في عكار يرافقه رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، النائب الدكتور ‏رامي فنج، مسؤولون في الوزارة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية.‏

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بعد جولة على أحد مخيمات النازحين السوريين، زار الابيض مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي، حيث كان في استقباله ‏المدير الدكتور محمد خضرين والطاقم الاداري والطبي، نواب المنطقة: جيمي جبور، محمود سليمان، محمد يحيى، احمد رستم، ‏إضافة الى ممثلين عن النائبين اسعد درغام وسجيع عطية وفاعليات سياسية وبلدية.‏

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واطلع الابيض على الوضع الصحي وإصابات الكوليرا، من ثم انتقل الجميع الى سرايا حلبا، وعقد اجتماعا مع الهيئات السياسية ‏ورؤساء اتحاد بلديات المنطقة، في حضور القائمقام رولى البايع ممثلة المحافظ عماد اللبكي، ومؤسسات دولية.‏







