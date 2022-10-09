بعد تسجيل إصابات بالكوليرا... جولة تفقدية لأبيض في عكار

بدأ وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض جولته في عكار يرافقه رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، النائب الدكتور رامي فنج، مسؤولون في الوزارة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية.
بعد جولة على أحد مخيمات النازحين السوريين، زار الابيض مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي، حيث كان في استقباله المدير الدكتور محمد خضرين والطاقم الاداري والطبي، نواب المنطقة: جيمي جبور، محمود سليمان، محمد يحيى، احمد رستم، إضافة الى ممثلين عن النائبين اسعد درغام وسجيع عطية وفاعليات سياسية وبلدية.
واطلع الابيض على الوضع الصحي وإصابات الكوليرا، من ثم انتقل الجميع الى سرايا حلبا، وعقد اجتماعا مع الهيئات السياسية ورؤساء اتحاد بلديات المنطقة، في حضور القائمقام رولى البايع ممثلة المحافظ عماد اللبكي، ومؤسسات دولية.