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بعد تسجيل حالة وفاة.. تحذير من وزارة الصحة

12 - أبريل - 2022
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

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بعد تسجيل حالة وفاة واحدة، و15 حالة تسمم كيميائي، إثر تناول الفطر البري السام، نبّهت وزارة الصحة المواطنين الى إن هناك أنواعا من الفطر البري غير سامة وآمنة للاستهلاك، فيما هناك أنواع عديدة سامة يسبب تناولها الوفاة أو التسمم الكيميائي الحاد.

علماً أن الفطر السام وغير السام متشابهان من حيث الشكل إلى حد كبير، الأمر الذي يجعل التمييز بينهما صعبا على المواطنين. وحدهم الاختصاصيون في علم النبات قادرون على التمييز بينهما.

وحذّرت وزارة الصحة المواطنين من تناول الفطريات البرية، لما لذلك من خطر على صحتهم وسلامتهم”.

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