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بعد تسريب معلومات شخصية عن وزير الأشغال .. مولوي يتحرّك!

11 - فبراير - 2022
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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كلّف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي المديرية العامة للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص تسريب معلومات شخصية تتعلق بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.

وأشار مكتب مولوي في بيان إلى أنّه “بعد ورود اتصال من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بمولوي وإعلامه بتسريب معلومات شخصية تتعلق به موجودة على منصة وزارة الصحة العامة، كلّف وزير الداخلية المديرية العامة للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع”.

وأضاف: “مع الإشارة إلى أنه سبق لمولوي أن وجه كتاباً بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 إلى وزارة الصحة العامة لإعادة النظر بالإجراءات المتخذة على المنصة المذكورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني”.

وقد جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب وزير الداخلية بسام مولوي.

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