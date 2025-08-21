الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تسليم "صالح أبو حسين"... الأمن العام يوضح!

منذ 10 دقائق
صالح أبو حسين

صالح أبو حسين

A A A
طباعة المقال

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: “بتاريخه وعند الساعة 11:46 قامت المديرية العامة للأمن العام بتسليم الفلسطيني صالح أبو حسين من (عرب 48) ويحمل هوية كيان العدو الاسرائيلي، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان أبو حسين قد دخل بشكل غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية في شهر تموز ٢٠٢٤، عبر الحدود مع فلسطين المحتلة واوقف من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وذلك بسبب عدم رغبته بالعيش هناك.

وبعد إجراء التحقيق اللازم بإشراف القضاء المختص، لم تُثبت أي شبهة أمنية ضده، وبما انه يتعذر ترحيله او اخلاء سبيله كإجراء معتمد بحق غير اللبنانيين الداخلين بصورة غير شرعية، مما استدعى تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبناء لطلبها وموافقته على العودة وباشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مارك ضو
    مارك ضو: زمن السيادة الكاملة قد حان
    رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه بري
    سامي الجميل: لا يجوز أن تكون أي قطعة سلاح خارج الجيش
    النائب نعمة افرام
    نعمة افرام: معيب ومخجل التجنّي بحقّ البطريرك

    الأكثر قراءة

    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض لـ"الشيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام